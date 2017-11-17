فيديو يرصد كائنًا مذهلًا بطريقته الدفاعية الغريبة

أظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخلوقًا غامضًا يستخدم وسيلة غير معتادة لردع الحيوانات المفترسة.

وأثار الفيديو فضول واشمئزاز رواد الإنترنت بعد نشره، حيث تساءلوا عن طبيعة الحيوان غريب الشكل المتمسك بالشجرة.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، كشف “آرون بوميرانتز” عالم الأحياء الذي صوّر ونشر الفيديو، أن المقطع يُظهر مجموعة من الحشرات التي اتحدت لتكون دفاعًا فعالًا ضد الكائنات المفترسة.

وقال آرون: “بالتشابك تبدو يرقات الدبور المنشاري أكبر وأخطر في عين المفترس، ولذلك تتحرك معًا ككائن واحد”.

ورصد عالم الأحياء مجموعة الدبابير في تابوباتا ببيرو وفي البداية استعرض الكائنات الغريبة وهي ثابتة، ولكن عندما تحرك بالكاميرا بدأت اليرقات تتحرك ككائن واحد متعدد الأطراف، الأمر الذي من شأنه إخافة الكائنات المفترسة.

وقال: “فاجأتني حركتهم أعتقد أن هذا السلوك الجماعي يهدف إلى إخافة المفترسين وزيادة فرص نجاة يرقات الدبابير”.