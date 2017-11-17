بالفيديو.. العلماء يكتشفون حقيقة صادمة عن حشرة “السرعوف”

تُعرف إناث السرعوف بمهاراتهن في الصيد والافتراس، فهن أكبر وأقوى من الذكور، وغالبًا ما يأكلن شريكهن أثناء التزاوج.

ولكن العلماء اكتشفوا حقيقة صادمة منذ فترة، وهي أن قطع الرأس لا يوقف ذكر السرعوف عن البحث عن شريكة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يُظهر مقطع فيديو صادم حقيقة جديدة مروعة، فبعد أن بدأ الذكر في التزاوج مع الأنثى أكلت الأنثى الشرسة رأسه كما يحدث في العادة، وهنا لم يتوقف الذكر كما هو متوقع، بل استمر في الحركة حتى تمت عملية التخصيب دون رأسه.

وأوضح عالم السلوك البيئي وعالم الحيوان مايك ماكسويل أن هذا السلوك الصادم ليس المعتاد للسرعوف، مشيرًا إلى أنه يستحق المزيد من الدراسة.

وأضاف: “تأكل الأنثى الذكر بعد التزاوج لتحصل على الطاقة اللازمة لإنتاج بيضها الذي يصل عدده لحوالي 100 بيضة”.