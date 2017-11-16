علماء فلك يكتشفون كوكب “روس” المماثل للأرض

اكتشف علماء فلك كوكبًا مماثلاً للأرض، صالحاً للحياة بحجم كوكب الأرض نفسه، ودرجة حرارة مماثلة، أطلقوا عليه اسم كوكب” روس 128 بي”.

يدور الكوكب “روس” حول نجم القزم الأحمر، والذي يعرف -أيضاً- باسم القزم البارد، ويبعد حوالي 11 سنة ضوئية عن الأرض.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سوف يستغرق الكوكب حوالي 141 ألف سنة للوصول إلى أقرب مجال لكوكب الأرض، فهو يتحرك بسرعة جيدة نحو كوكبنا، ومن المتوقع أن يكون “جارًا ممتازًا” لكوكب الأرض في غضون 79 عامًا.

ويقول علماء الفلك الذين يعملون بالتعاون مع المرصد الجنوبي الأرووبي لأبحاث الكوكب في مرصد “لا سيلا” في شيلي، إن روس يدور خارج المجموعة الشمسية كل 9.9 يوم، وتنسب تسمية هذا الكوكب إلى مكتشفه عالم الفلك الأمريكي فرانك إلمور روس.

ويعتبر “روس” أهدأ كوكب قريب من “نجم” ودرجة حرارته مماثلة لكوكب الأرض، رغم كونه خارج المجموعة الشمسية.

وبحسب المؤلف المشارك في الدراسة الجديدة حول هذا الكوكب، الدكتور أستوديلو ديفرو من جامعة جنيف في سويسرا، فإن هذا الاكتشاف استند إلى كثير من التجارب والأنشطة، على مدار 15 عامًا على مجموعة كواكب نجم القزم الأحمر.

ونظرًا لتمتع هذا الكوكب بصفات مثالية قريبة من كوكب الأرض، يركز علماء الفلك حاليًا على تكثيف البحث؛ للتوصل إلى المزيد من المعلومات عن كوكب خارج المجموعة الشمسية، قد يكون صالحًا للحياة مثل “روس”.

وبحسب البيانات المتوافرة لدى علماء الفلك، فإن العديد من كواكب مجموعة القزم الأحمر قد تتأثر بنسب عالية من الأشعة فوق البنفسجية القاتلة والأشعة السينية، ولكن ليس هناك أي دليل على تأثر “روس” بذلك، لذا لا يزال البحث مستمرًا قبل تأكيد أي معلومات.

وتتراوح درجة حرارة الكوكب الجديد بين 20 إلي 60 درجة مئوية، بفضل الطبيعة الباهتة والخفيفة له، فدرجة حرارته في تقارب نسبي مع الأرض، كما أكد خبراء الفلك أن الكوكب كله يغلفه ضوء أحمر غريب؛ بفضل دورانه حول نجم القزم الأحمر.