ارتفاع عدد مصابي زلزال كوريا الجنوبية إلى 57 شخصًا

المصدر: د ب أ

ارتفع عدد المصابين جراء زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة بوهانغ جنوب شرقي كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، إلى 57 شخصًا.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، أن 10 من المصابين ما زالوا يخضعون للعلاج في المستشفى، بينما خرج 47 آخرون بعد تلقيهم العلاج.

ونقلت الوكالة عن السلطات أن الزلزال شرد 1563 شخصًا.

وأضافت أنه “تم الإبلاغ عن 1197 حالة خسائر في المرافق الخاصة، منها 1098 حالة تصدع للمنازل وتدمير كامل لثلاثة منازل وتصدع مصنع فضلًا عن تحطم 38 سيارة”.

وتعرضت طرق ومرافق لإمدادات المياه وسكك حديدية وموانئ لأضرار بسيطة بسبب الزلزال.