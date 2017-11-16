ارتفاع ضحايا فيضانات اليونان إلى 15.. والحكومة تعلن الحداد (صور)

ارتفع عد ضحايا الفيضانات التي شهدتها العاصمة اليونانية أثينا، إلى 15 شخصًا، في حين أعلنت الحكومة الحداد الوطني في البلاد.

وقال مركز العمليات الوطنية بوزارة الصحة اليونانية، في بيان، إن ما لا يقل عن 15 شخصًا لقوا مصرعهم، بينهم 5 نساء، جراء فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على منطقة “خليج إلفسينا ” غربي أثينا، ليل الثلاثاء.

وعقب اجتماع حكومي طارئ، الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس سيبراس، عبر التلفزيون الحكومي، الحداد الوطني في البلاد، على خلفية سقوط الضحايا.

وقال سيبراس إنه “تم استنفار كافة الإمكانات لمواصلة أعمال البحث والإنقاذ، فيما جرى اتخاذ تدابير في المناطق المتوقع أن يشتد فيها هطول الأمطار”.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن عددًا كبيرًا من المواطنين سيبيتون خارج منازلهم، خشية وصول مياه الفيضانات إليها.

وشهدت منطقتا “نيا بيراموس” و”ميغارا”، شمال غربي العاصمة اليونانية، فيضانات وانهيارات طينية، ما تسبب بعرقلة حركة المرور على الطرق الرئيسية.

وأفادت التقارير بأن 17 شخصًا، حالة أحدهم خطرة، نقلوا إلى مستشفيات في المنطقتين.

وشوهد العديد من السكان وهم يتسلقون أسطح منازلهم لتجنب مياه الفيضانات.