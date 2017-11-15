زلزال جديد بقوة 5.4 درجة يضرب شمال غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، ليل الأربعاء، المدن الشمالية في محافظة أردبيل الإيرانية شمال غرب البلاد، على الحدود مع أذربيجان.
وأدّى الزلزال إلى تشقق في جدران الوحدات السكنية القروية في مدينتي “أصلاندورز”، و”بارس أباد”، فيما لم ترد لغاية اللحظة، أي تقارير عن خسائر مادية أو بشرية.
وشعر أهالي مدينتي “بارس أباد” و”بيله سوار”، بهذا الزلزال، الذي كان مركزه في أذربيجان، وعلى عمق 10 كيلومترات، بحسب وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.
وكان زلزال بقوة 7.2 درجة، ضرب كلًا من إيران والعراق، فيما تبعته هزات ارتدادية متتالية، ليلة الأحد الماضي، مما أوقع خسائر مادية وبشرية في كلا البلدين.