زلزال جديد بقوة 5.4 درجة يضرب شمال غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، ليل الأربعاء، المدن الشمالية في محافظة أردبيل الإيرانية شمال غرب البلاد، على الحدود مع أذربيجان.

وأدّى الزلزال إلى تشقق في جدران الوحدات السكنية القروية في مدينتي “أصلاندورز”، و”بارس أباد”، فيما لم ترد لغاية اللحظة، أي تقارير عن خسائر مادية أو بشرية.

وشعر أهالي مدينتي “بارس أباد” و”بيله سوار”، بهذا الزلزال، الذي كان مركزه في أذربيجان، وعلى عمق 10 كيلومترات، بحسب وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.