زلزال نادر يضرب كوريا الجنوبية بقوة 5.4 درجة

ضرب زلزال نادر ،بقوة 5.4 درجة كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، واهتزت على أثره مبانٍ دون أن يسفر عن خسائر مادية كبرى أو إصابات.

وقالت هيئة الأرصاد الكورية في تصريحات صحافية: إن الزلزال وقع على بعد تسعة كيلومترات شمال ميناء بوهانغ في جنوب شرق كوريا، وهو ثاني أقوى زلزال تشهده البلاد.

وذكرت شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية الحكومية، في بيان، أن الهزات الأرضية ،التي شعر بها السكان في أنحاء البلاد لم تؤثر على العمليات داخل المفاعلات النووية.

والنشاط الزلزالي ضعيف نسبيًا في كوريا الجنوبية مقارنة باليابان ،الواقعة إلى الشرق منها، حيث سجل أكبر زلزال في كوريا الجنوبية بقوة 5.8 درجة في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.