وصول مركبة الشحن “سغنس” إلى محطة الفضاء الدولية‎

المصدر: ا ف ب

وصلت مركبة الشحن غير المأهولة “سغنس” التابعة لمجموعة “أوربيتال ايه تي كاي” الأمريكية صباح الثلاثاء إلى محطة الفضاء الدولية بعد إطلاقها الأحد من “فيرجينيا”، بحسب ما كشفت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا“.

والتقط رائد الفضاء الإيطالي باولو نيسبولي من “وكالة الفضاء الأوروبية” ونظيره الأمريكي من الـ “ناسا” راندي برسنك “سغنس” بواسطة ذراع آلية حرّكاها من المحطة عند الساعة 10:04 بتوقيت غرينيتش قبل التحامها بوحدة “يونيتي” المطلة على الأرض.

وهذه ثامن مهمة شحن توفدها “أوربيتال ايه تي كاي” إلى محطة الفضاء الدولية بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع الـ “ناسا” بقيمة 1.9 مليار دولار.

وتحمل “سغنس” 3 أطنان و300 كيلوغرام من الطعام والمعدات اللازمة للتجارب العلمية التي يجريها الرواد في ظلّ انعدام الجاذبية، بما في ذلك تجارب عن نموّ البكتيريا في هذه الظروف.

وتفيد هذه التجربة في تحديد الحدّ الأدنى من المضادات الحيوية الذي يمكن أن يقضي على البكتيريا.

وقالت “وكالة ناسا” إن “مقاومة الميكروبات للمضادات تشكّل خطرًا على الرواد حين يكونون في الفضاء ويكون نظام المناعة لديهم ضعيفًا”.

ومن شأن هذه التجارب أن تفيد في التوصّل إلى تركيب مضادات حيوية تحمي الرواد في مهماتهم الطويلة، مثل الذهاب إلى كوكب المريخ، وهو من المشاريع التي تعتزم الـ “ناسا” تنفيذها في الثلاثينات من القرن الحالي.

وما إن تنهي المركبة مهمتها وتفرغ حمولتها، يضع الرواد فيها فضلاتهم وبقايا تجاربهم، ثم تعود في كانون الأول/ديسمبر باتجاه الأرض لتحترق وتتفتت في غلافها الجوي بفعل الاحتكاك بطبقات الهواء.

وقبل الوصول إلى الأرض، ستضع المركبة على المدار 14 قمرًا اصطناعيًا مصغرًا من نوع “كيوبسات”.

ويقيم في المحطة حاليا 6 رواد، 3 منهم أمريكيون، إلى جانب إيطالي واحد وروسيين اثنين.