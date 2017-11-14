شاهد أولى لحظات الزلزال المدمر في “دربندخان” العراقية (فيديو)

أظهرت مشاهد مروعة، تم توثيقها في مقطع فيديو، أولى لحظات الزلزال المدمر الذي ضرب العراق وإيران، وتم تصويره في “دربندخان” بالسليمانية في إقليم كردستان بالعراق.

وتناقلت وسائل إعلام عالمية مقطع الفيديو، الذي رصد اللحظة التي داهم فيها الزلزال المدينة، إذ يظهر أحد الأشخاص، وهو جالس في غرفة مكتب حين شعر بهزة عنيفة دفعته للهرب من المكان.

ورصد المقطع، الذي صورته كاميرات مراقبة في مناطق مختلفة، شخصًا آخرَ، يفر هارباً في الشارع الذي شهد سقوط عدد من المباني جراء الزلزال العنيف.

وتخشى الحكومة من تداعيات الزلزال المدمر على “سد دربندخان”، كما يخشى العديد من السكان العودة إلى منازلهم؛ خوفا من هزات ارتدادية.

وتسعى الحكومة العراقية إلى الحصول على مساعدات للمناطق المتضررة من الزلزال.

وأسفر الزلزال، الذي وقع يوم الأحد، عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 350 آخرين في مختلف محافظات العراق.

وأودت الارتدادات العنيفة للهزة الأرضية التي بلغت قوتها 7.3 على مقياس “ريختر” بحياة 430 شخصاً، وإصابة أكثر من 7460 شخص في المدن الإيرانية على الحدود مع العراق.