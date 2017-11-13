خبير سعودي: العالم شهد 31 زلزالاً في الـ24 ساعة الماضية

قال أستاذ المناخ في جامعة القصيم، في المملكة العربية السعودية، عبدالله المسند، إن العالم شهد في الـ24 ساعة الماضية، حدوث 31 هزة أرضية، جميعها أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر، وكان أقواها الزلزال الذي ضرب غرب العراق أمس.

وأوضح المسند، أن الهزات الارتدادية الخفيفة، الناتجة عن زلزال حلبجة، قد تستمر لبضعة أيام، وستشمل أجزاء من العراق وإيران، بحسب موقع “أخبار 24” السعودي.

كما كشف أنه لا توجد أي علاقة، بين الهزة الأرضية التي سجلتها محافظة النماص السعودية، وبلغت قوتها 4 على مقياس ريختر، وزلزال العراق الذي وقع أمس.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، أن زلزالاً بلغت قوته 7.3 على مقياس ريختر، ضرب المنطقة الحدودية بين إيران والعراق.

وأعلن المسؤولون الإيرانيون، أن 328 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم؛ جراء الزلزال، وأصيب 3 آلاف و950 شخصًا بجروح، في حين لقي 7 أشخاص في العراق مصرعهم، وأصيب 425 آخرون بجروح.

وضرب الزلزال مدينة حلبجة العراقية، أمس الأحد، قبل أن يشعر بآثاره سكان المناطق الإيرانية، على حدود العراق، والتي تضررت بشكل أكبر، كما شعر بالهزات الارتدادية معظم سكان دول الخليج.