أكثر من 129 قتيلًا في إيران جراء الزلزال العنيف قرب الحدود العراقية

لقي أكثر من 129 شخصًا مصرعهم وأصيب 300 آخرون، الأحد، جرّاء هزة أرضية ضربت غرب إيران على وقع زلزال شمال العراق، بحسب وكالتين.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن مسؤولين لم تسمهم أن “الضحايا الستة هم من سكان قضاء قصر شيرين، بمحافظة كرمانشاه قرب الحدود العراقية”.

وأوضحت الوكالة أنّ “الزلزال أسفر أيضًا عن تدمير عدد من البلدات تبعد بعضها نحو 122 كيلومترًا عن عاصمة محافظة كرمانشاه”.

وفي تصريح لوكالة “اسوشيتد برس” الأمريكية، قال إسماعيل ناجار، رئيس المنظمة الإيرانية لإدارة الكوارث (حكومية) إنّه “من المرجح أن يكون بعض المصابين تحت الأنقاض في قصر شيرين”.

وبالتزامن مع إعلان هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا بقوة 7.2 على مقياس ريختر، ضرب شمال العراق، أعلن معهد الجيوفيزياء الإيراني (حكومي)، أن زلزالًا آخر بقوة 4.5 ضرب غرب البلاد.