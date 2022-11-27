أمطار غزيرة تغرق العاصمة الليبية والسلطات تعلق الدراسة

شهدت مدن ليبية اليوم الأحد، أمطارا غزيرة، ما تسبب في غلق الطرقات والشوارع، لا سيما في العاصمة طرابلس، حيث شلّت الحركة وتعطلت، ما دفع السلطات إلى تعليق الدراسة ليوم غد الإثنين في بعض المناطق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر غرق الشوارع في عدد من المناطق والأحياء، منها كوبري سوق الجمعة الحشان، وأبوسليم وغيرها.