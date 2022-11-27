أمطار غزيرة تغرق العاصمة الليبية والسلطات تعلق الدراسة
شهدت مدن ليبية اليوم الأحد، أمطارا غزيرة، ما تسبب في غلق الطرقات والشوارع، لا سيما في العاصمة طرابلس، حيث شلّت الحركة وتعطلت، ما دفع السلطات إلى تعليق الدراسة ليوم غد الإثنين في بعض المناطق.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر غرق الشوارع في عدد من المناطق والأحياء، منها كوبري سوق الجمعة الحشان، وأبوسليم وغيرها.
وأعلنت بلديات ليبية، في حي الأندلس وأبوسليم وعين زارة تعليق الدراسة، بينما فوض وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها موسى المقريف، مراقبات التعليم بالبلديات، بتقدير الموقف واتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعطيل العمل في المدارس من عدمه.
من جهته، حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، من هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد خلال الساعات القادمة.
من جهتها، أعلنت هيئة السلامة الوطنية الليبية، رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى تحسبا لأي طارئ نتيجة التقلبات الجوية التي قد تتأثر بها مناطق الساحل الليبي.
وطالبت الهيئة في بيان، باتخاد كافة التدابير التي من شأنها الحد من الأضرار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة ومعالجة أثارها بالتنسيق مع السلطات، محذرة من أن غزارة الأمطار قد تتسبب في تجمعات للمياه و قطع للطرقات.