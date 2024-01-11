تجارة العاج.. خطر يهدد بانقراض الفيلة في نيجيريا

على الرغم من الحظر المفروض على تجارة العاج منذ سنة 1989 بموجب اتفاقية التجارة الدولية المتعلقة بالحيوانات المهددة بالانقراض، ما يزال عدد كبير من الفيلة يُقتل كل عام من أجل استغلال أنيابها، حيث تعتبر نيجيريا مركزًا لهذه التجارة، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة.

وقالت الوكالة الوطنية النيجيرية للمعايير البيئية وإنفاذ اللوائح، إن نيجيريا تخلصت من 2.5 طن من أنياب الأفيال المصادرة في محاولة لحماية هذه الحيوانات التي شهدت تراجعًا كبيرًا في أعدادها بسبب أنشطة تجار الحياة البرية كما تنقل وكالة "سبوتنيك أفريكا" الروسية.

وفي خطوة لمكافحة تجارة العاج غير المشروعة وحماية أعداد الفيلة، نجحت نيجيريا في تنظيم أول عملية تدمير أطنان من مادة العاج المستخرجة من أنياب الفيلة.