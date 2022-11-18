المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تحلية مياه البحر

وقع المغرب وإسرائيل، يوم الخميس، مذكرة تفاهم لوضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجال تحلية مياه البحر.

جاء ذلك على هامش أشغال منتدى الاستثمار العالمي، المنعقد في مدينة مراكش.

ووقع على المذكرة بالأحرف الأولى عبدالرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب (حكومي)، ورئيس شركة المياه الوطنية لإسرائيل (ميكوروت)، إسحاق أهارونوفيتش.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجالات تحلية مياه البحر، وتحسين أداء المنشآت، من خلال تطوير الرقمنة ونظم المعلومات الجغرافية، وجودة المياه، وتدبير الأوحال الناتجة عن محطات معالجة مياه الشرب، إضافة إلى تبني التقنيات المبتكرة.

وبموجب هذه الاتفاقية، يعتزم الطرفان "تعزيز البحث وتقوية القدرات، وكذلك تطوير مجالات التواصل والتوعية في قطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل".

وأكد عبدالرحيم الحافظي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، عقب حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، أن "هذه الشراكة ستمكن الهيئتين من تبادل الخبرات والتجارب".

وقال إن مكتبه الذي راكم 60 سنة من العمل كفاعل تاريخي في مجال الماء والكهرباء بالمغرب، "سعيد جدا بتقاسم تجربته مع نظيره الإسرائيلي، والاستفادة من خبرة شركة المياه الإسرائيلية هذه، لاسيما في مجال تحلية مياه البحر".

من جهته، أعرب المدير العام لشركة (ميكوروت)، أميت لانغ، في تصريح مماثل، عن اعتزازه بالتوقيع على هذه المذكرة من أجل التصدي لآثار التغيرات المناخية.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن لانغ إن المغرب سيستفيد بشكل كبير من الابتكارات الإسرائيلية في مجال تكنولوجيا المياه، مشيراً إلى أن المملكة تواجه إجهاداً مائياً بسبب الجفاف والتغيرات المناخية.

وكان مسؤول مغربي كبير، أكد قبل أسابيع لوكالة "رويترز" أن حكومة بلاده تهدف إلى تحلية مليار متر مكعب من مياه البحر ‬‬‬سنوياً على المدى المتوسط إلى البعيد، لسد النقص في مياه الشرب والري.

وقال المسؤول في المديرية العامة للماء التابعة لوزارة التجهيز والماء لوكالة: "سيتم تعزيز مكتسبات تحلية مياه البحر عبر مشاريع في الأفق البعيد لبلوغ ما يناهز مليار متر مكعب على المدى المتوسط والبعيد في مختلف الأحواض ذات الواجهة الساحلية ببلادنا".

وتواجه المملكة المغربية موجة جفاف تعتبر الأسوأ منذ ثلاثة عقود.