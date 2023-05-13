سنغافورة تسجل أعلى درجة حرارة منذ 40 عامًا

سجلت سنغافورة، اليوم السبت، أعلى درجة حرارة فيها منذ 40 عامًا، في حين غمرت موجة شديدة الحرارة أجزاء كبيرة من جنوب وجنوب شرق آسيا.

وقالت وكالة البيئة الوطنية على فيسبوك، إن درجة الحرارة التي بلغت السبت 37 درجة مئوية، هي الأعلى هذا العام، وتطابق الرقم القياسي للذروة اليومية المسجل في نيسان/ أبريل 1983.

وقالت الوكالة: "من المتوقع أن تستمر الظروف الدافئة والجافة الحالية غدا (الأحد)"، وتوقعت "هطول زخات قصيرة من المطر الأسبوع المقبل، مما قد يساعد على تلطيف درجات الحرارة الدافئة".