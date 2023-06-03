حرائق غابات شرق كندا.. والسلطات تجلي الآلاف في كيبيك

اضطر نحو عشرة آلاف من سكان مدينة كيبيك الساحلية في كندا لإخلاء منازلهم أمس الجمعة بعد أن اجتاحت حرائق الغابات المزيد من الأقاليم الكندية فيما يعد أحد أسوأ بدايات موسم حرائق الغابات.

وأعلن رئيس بلدية كيبيك حالة الطوارئ بالمدينة حيث أدت المخاطر من اندلاع حرائق غابات إلى إصدار أوامر بإخلاء المنطقة.