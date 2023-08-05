تقرير: إسبانيا تواجه الجفاف الأسوأ منذ 1995

نشرت منظمة "Greenpeace"، الجمعة، تقريرًا بعنوان "سباق المناخ مع الزمن"، كشفت فيه أن أكثر من 600 بلدية أندلسية وكتالونية في إسبانيا، وضعت قيودًا صارمة على استخدام المياه، وفق ما ذكرته صحيفة "20Minutos" الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، اعتبر التقرير أن 2023 "عام جاف بشكل شديد، حيث يبلغ احتياطي مياه السدود 42%، علاوة على أن توقعات هطول الأمطار ليست مفرطة في التفاؤل، على الأقل حتى نهاية أيلول/سبتمبر، وأن إسبانيا ستشهد موجات جفاف أسوأ بعشر مرات من تلك الحالية، وأن فترات الجفاف والحرارة ستقلل من توافر المياه العذبة، مما يهدد النشاطات البشرية".

وسلطت المنظمة في تقريرها، الضوء على أن "كمية المياه المستهلكة أعلى بكثير من الحد الطبيعي، وأن هذا الاستهلاك المفرط ناتج عن المنشآت الصناعية، والزراعية، والثروة الحيوانية، التي تستهلك 80% من المياه، وأن 75% من الأراضي الإسبانية معرضة لخطر التصحر، حيث يتم استعمال مياه ما يزيد على مليون بئر غير قانوني دون رقابة، وأنه علينا مواجهة حالات الطوارئ المناخية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن المهم إدارة المياه بشكل أفضل، والتكيف مع الوضع الجديد".