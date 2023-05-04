انقراض حيوانات برية نادرة في السودان بسبب الحرب

أعلنت مديرة متحف التاريخ الطبيعي في كلية العلوم بجامعة الخرطوم السودانية، سارة عبد الله، موت الزواحف والحيوانات البرية النادرة جوعًا وعطشًا في المتحف، بسبب الحرب المشتعلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت مديرة المتحف فشل كل الجهود لإنقاذ الحيوانات الحية الموجودة بالمتحف، ومن بينها أنواع نادرة لا توجد بالبرية حاليًّا، وقالت إن بعض الأنواع لا تتحمل العطش والجوع لمدة أسبوع كامل.