"اكتئاب اقتراب المدارس".. كيف نحمي أطفالنا منه؟

مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد في عدد من الدول العربية، يشهد بعض الأطفال ارتفاعا في حالات الضيق والاكتئاب نتيجة الانتقال من أجواء الإجازة الصيفية الطويلة إلى روتين الدراسة المليء بالواجبات والالتزامات، إضافة إلى الاستيقاظ المبكر.

ولا تقتصر هذه الحالة النفسية على الطلاب فحسب، بل تمتد لتشمل أولياء الأمور الذين قد يشعرون بالتوتر والقلق حيال المسؤوليات المقبلة.

ويشير خبراء الصحة النفسية إلى أن هذه الأعراض تعرف طبيا باسم "اكتئاب اقتراب المدارس"، وهو اضطراب نفسي قد يصيب الطفل أو الوالدين، ويظهر في صورة عزلة اجتماعية، انخفاض الحافز، وتراجع الرغبة في ممارسة الأنشطة اليومية، إلى جانب اضطرابات النوم والعصبية المفرطة وتقلبات المزاج، وضعف التركيز والذاكرة، وإهمال النظافة الشخصية.

وأكد الدكتور إيهاب عيد، استشاري الطب النفسي للأطفال، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن أبرز أسباب هذه الحالة تشمل تغيير البيئة التعليمية أو الانتقال إلى مرحلة جديدة، والتحول المفاجئ من نمط الإجازة إلى الدراسة دون تمهيد، إضافة إلى الخلافات الأسرية مع بداية العام الدراسي، وصعوبة التواصل مع المعلمين أو التعرض للتنمر، فضلاً عن اضطراب الساعة البيولوجية نتيجة السهر خلال العطلة.

وشدد الدكتور عيد على أهمية تهيئة الطفل نفسيا قبل بدء الدراسة، من خلال تعزيز ثقته بنفسه، وإيجاد توازن بين الترفيه والمذاكرة، ومناقشة مخاوفه بصراحة.

كما نصح أولياء الأمور بتخفيف الأهداف الدراسية في البداية، وتجنب الشكوى أمام الأبناء بشأن غلاء المصاريف لتقليل الضغط النفسي عليهم.

وأضاف أن بعض الأطفال، لا سيما المقبلين على المدرسة لأول مرة، قد يعانون من قلق الانفصال، ويمكن التخفيف منه عبر تنظيم زيارات تمهيدية للمدرسة قبل بدء العام الدراسي، بهدف تقليل رهبة الانتقال من البيت إلى الصف.