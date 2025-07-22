logo
منوعات

مجددا.. الطفل ياسين يمثل أمام المحكمة بقضية الاعتداء

مجددا.. الطفل ياسين يمثل أمام المحكمة بقضية الاعتداء
الطفل ياسين المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
22 يوليو 2025، 6:37 ص

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تأجيل جلسة الاستئناف في قضية الطفل ياسين، ضحية الاعتداء داخل إحدى المدارس الخاصة، إلى الـ18 من أغسطس المقبل.

ويأتي التأجيل لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين وضم ملفات علاج المتهم، بالإضافة إلى الاطلاع على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بشأن أقوال شهود الإثبات.

أخبار ذات علاقة

مصر.. تعزيزات أمنية حول مدرسة الطفل ياسين "ضحية التحرش"

مصر.. تعزيزات أمنية حول مدرسة الطفل ياسين "ضحية التحرش"

وشهدت الجلسة حضور الطفل ياسين برفقة والدته، حيث أثار ارتداؤه قناع "سبايدر مان" اهتمام الحضور، في لفتة رمزية تعبّر عن شجاعته وإصراره، وسط دعم معنوي من أسرته وهيئة الدفاع.

نُظر خلال الجلسة في الاستئناف المقدم من دفاع المتهم، البالغ من العمر 79 عامًا، والذي كان يشغل منصب مراقب مالي في المدرسة، بينما مثل المتهم أمام المحكمة برفقة محاميه، وحضرت هيئة دفاع الطفل بقيادة المحامي طارق العوضي.

وكانت المحكمة أجلت الجلسة السابقة مؤقتًا للتداول حول طلبات دفاع المتهم ومدى جديتها، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن التأجيل أو المضي قدمًا في الاستماع للمرافعات.

وشملت طلبات دفاع المتهم استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي المتعلق بالقضية، بالإضافة إلى الحصول على نسخة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع سيدة يُزعم ارتباطها بالقضية.

أخبار ذات علاقة

هل فجر "لام شمسية" قضية الطفل ياسين؟

هل فجر "لام شمسية" قضية الطفل ياسين؟

يذكر أن محكمة جنايات دمنهور أصدرت في الـ30 من أبريل الماضي حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم بعد إدانته بهتك عرض الطفل ياسين داخل المدرسة، في واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا في الرأي العام المصري.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC