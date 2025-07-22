مجددا.. الطفل ياسين يمثل أمام المحكمة بقضية الاعتداء

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تأجيل جلسة الاستئناف في قضية الطفل ياسين، ضحية الاعتداء داخل إحدى المدارس الخاصة، إلى الـ18 من أغسطس المقبل.

ويأتي التأجيل لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين وضم ملفات علاج المتهم، بالإضافة إلى الاطلاع على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بشأن أقوال شهود الإثبات.

وشهدت الجلسة حضور الطفل ياسين برفقة والدته، حيث أثار ارتداؤه قناع "سبايدر مان" اهتمام الحضور، في لفتة رمزية تعبّر عن شجاعته وإصراره، وسط دعم معنوي من أسرته وهيئة الدفاع.

نُظر خلال الجلسة في الاستئناف المقدم من دفاع المتهم، البالغ من العمر 79 عامًا، والذي كان يشغل منصب مراقب مالي في المدرسة، بينما مثل المتهم أمام المحكمة برفقة محاميه، وحضرت هيئة دفاع الطفل بقيادة المحامي طارق العوضي.

وكانت المحكمة أجلت الجلسة السابقة مؤقتًا للتداول حول طلبات دفاع المتهم ومدى جديتها، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن التأجيل أو المضي قدمًا في الاستماع للمرافعات.

وشملت طلبات دفاع المتهم استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي المتعلق بالقضية، بالإضافة إلى الحصول على نسخة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع سيدة يُزعم ارتباطها بالقضية.

يذكر أن محكمة جنايات دمنهور أصدرت في الـ30 من أبريل الماضي حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم بعد إدانته بهتك عرض الطفل ياسين داخل المدرسة، في واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا في الرأي العام المصري.