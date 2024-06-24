بجريمة "مروعة".. قاومت الاغتصاب فقطعها إلى أشلاء

حلت الشرطة الهندية لغز مقتل امرأة، تم العثور على أجزاء من جثتها المقطعة إلى أشلاء في قطارين منفصلين في منطقتي إندور وريشيكيش قبل نحو أسبوعين.

وفي التفاصيل التي روتها الشرطة، استدرج المتهم، كاملش باتيل، الذي يبلغ من العمر 60 عامًا، الضحية إلى منزله بعد أن عرض عليها مأوى لليلة واحدة، وقام بتخديرها وحاول اغتصابها، فلما رفضت قتلها.

ويعيش باتيل، في الأحياء الفقيرة بجانب السكة الحديدية بالقرب من محطة القطار في أوجين، وله سجل إجرامي طويل يشمل العديد من قضايا السرقة، واعترف بجريمتة بعد سلسلة من التحقيقات، بحسب ما أكدته الشرطة.

وبدأت القصة في 6 يونيو الماضي عندما غادرت الضحية منزلها بعد مشاجرة مع زوجها، وسافرت إلى أوجين بالحافلة ثم اتجهت إلى محطة السكك الحديدية للحاق بالقطار إلى ماثورا، والتقت هناك بباتيل الذي أوهمها أن القطار قد غادر، وعرض عليها المبيت في منزله.