دول احتكرت لقب "ملكة جمال الكون"

أصبحت مسابقة "ملكة جمال الكون" حدثا عالميا العام 1952، حين توجت الفنلدنية "أرمي كوسيلا" من فنلندا باللقب.

وبحسب موقع "ذا انسايدر" فإنه جرى بث المسابقة لأول مرة على التلفزيون العام 1955.

ويقول القائمون على المسابقة العالمية، إن المتباريات يجب أن يتمتعن بالذكاء والأخلاق الحسنة وأن يكن مثقفات، لتجنب اسبعادهن من قبل لجنة التحكيم التي تضم أعضاء بازرين.

وعلى مر السنين، قدمت مسابقة "ملكة جمال الكون" فرصا للنساء بتحقيق أهدافهن من خلال تجارب متنوعة تعمل على بناء الثقة بالنفس، وتخلق فرصا للنجاح.

لكن هل تعلم أن بعض الدول احتكرت لقب "ملكة جمال الكون" عبر التاريخ؟