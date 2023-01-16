دول احتكرت لقب "ملكة جمال الكون"
أصبحت مسابقة "ملكة جمال الكون" حدثا عالميا العام 1952، حين توجت الفنلدنية "أرمي كوسيلا" من فنلندا باللقب.
وبحسب موقع "ذا انسايدر" فإنه جرى بث المسابقة لأول مرة على التلفزيون العام 1955.
ويقول القائمون على المسابقة العالمية، إن المتباريات يجب أن يتمتعن بالذكاء والأخلاق الحسنة وأن يكن مثقفات، لتجنب اسبعادهن من قبل لجنة التحكيم التي تضم أعضاء بازرين.
وعلى مر السنين، قدمت مسابقة "ملكة جمال الكون" فرصا للنساء بتحقيق أهدافهن من خلال تجارب متنوعة تعمل على بناء الثقة بالنفس، وتخلق فرصا للنجاح.
لكن هل تعلم أن بعض الدول احتكرت لقب "ملكة جمال الكون" عبر التاريخ؟
9 ملكات من الولايات المتحدة
آخرهن "آر بوني غابريال" التي حصلت على اللقب مؤخرا، بعد 10 سنوات من زميلتها أوليفيا كولبو التي نالت اللقب العام 2012، وقبلها بروك لي العام 1997، وتشيلسي سميث العام 1995، وشونويذرلي العام 1980 وسيلفيا هتشكوك العام 1967، وليندا بيمنت 1960 وكارول موريس العام 1956 وميريام ستيفنسون العام 1954.
7 ملكات من فنزويلا
آخرهن غابرييلا إيسلر العام 2013، سبقتها ستيفانيا فيرنانديز العام 2009، وداينا مندوزا العام 2008 وأليشيا ماكادو العام 1996، وباربرا بلاتشويس العام 1686 وإيرين شاز العام 1981، والأولى ماريتزا سياليرو العام 1979.
5 ملكات من بورتوريكو
آخر ملكة من بورتوريكو نالت لقب ملكة جمال الكون كانت زوليكا رفييرا العام 2006، قبلها دينيسكينونيس العام 2001، ودويانارا توريس العام 1993، وديبورا كارثي العام 1985، وماريسول ماراليت العام 1970
4 ملكات من الفلبين
نالت ملكة جمال الفلبين كاتريونا غراي اللقب العام 2018، وقبلها نالته بيا ورتزباتش العام 2015، وقبلها مارغاريتا موران العام 1973، وغلوريا دياز العام 1969.
3 ملكات من السويد
نالت السويدية إيفون رايدنغ اللقلب العام 1984، وفي العام 1966 نالت اللقب مارغاريتا ارفيدسون، وقبلها هيليفي رومبن العام 1955.
ما الفرق بين "ملكة جمال العالم" و"ملكة جمال الكون"؟
هناك عدة فروق بين المسابقتين العالميتين، الأول هو مكان مقر إدارة المسابقة، فملكة جمال العالم مقرها لندن، أما ملكة جمال الكون فإدارتها موجودة في نيويورك.
وبحسب موقع "جارجن غوش" أقيم أول حفل لمسابقة ملكة جمال العالم العام 1951، بينما أقيمت مسابقة ملكة جمال الكون لأول مرة العام 1952.
تتبنى مسابقة "ملكة جمال الكون" قضية إنسانية، وتصبح الملكة صوتا يُحدث تغييرات إيجابية في العالم، بينما تنادي ملكة جمال العالم بالقضايا الإنسانية برسالتها التي تحمل عنوان "الجمال له غرض".
وفي النهاية، يتميز حدث ملكة جمال الكون بعرض الملابس التقليدية لكل دولة، حيث تعتمد ملكات الجمال الأزياء الوطنية التي تعكس صورة عن بلادهن، إلا أن هذه الفقرة غير موجودة في مسابقة "ملكة جمال العالم".