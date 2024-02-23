"مجهّز موتى مساعد".. إعلان لافت عن وظيفة شاغرة في السعودية
تستقطب إعلانات الوظائف الشاغرة العاطلين عن العمل في كل دول العالم، إذ يظل الباحثون عن فرصة عمل أكثر من الوظائف المتاحة دائمًا، لكن أحدث إعلان وظيفي في السعودية ربما يتجاهله الجميع.
فقد أعلنت إحدى البلديات السعودية، اليوم الجمعة، عن حاجتها لموظف أو موظفة للعمل في مهنة مخيفة لدى كثيرين، أو غير مرغوبة في أحسن الأحوال، وهي "مجهّز موتى مساعد".
ورغم ذلك النفور من هذا النوع من الوظائف، فإن بلدية محافظة البدائع في منطقة القصيم لديها العديد من الشروط لمن يود التقدّم لهذه الوظيفة، بما في ذلك توافر الخبرة.
ونصّت الشروط التي وردت في الإعلان، الذي نشرته جريدة "أم القرى" الرسمية في المملكة، على أن يكون المتقدّم أو المتقدّمة سعوديّ الجنسية، حسن السيرة والسلوك، ولديه الإلمام التام بطبيعة العمل بالوظيفة.
كما تتضمّن شروط التوظيف أن يكون المتقدّم أو المتقدّمة متفرغاً، عارفاً بالصفة الشرعيّة لتغسيل الميت وتكفينه، يحضر شهادة من أية جهة شرعية تثبت إجادة العمل والخبرة بتجهيز الموتى، وألا يقلّ عمر المتقدم عن 25 سنة، وأن تتوافر فيه قوة البدن وسلامته من العاهات التي تعوق عمل المغسل.
ومن غير المعروف عدد المتقدمين لتلك الوظيفة، الذي سيبدأ الأحد المقبل، ويستمرّ حتى نهاية الأسبوع، إذ ترتبط وظائف تغسيل وتجهيز الموتى بكثير من القصص المخيفة، ونظرة المجتمع غير الطبيعية لمن يعملون في تلك المهنة.