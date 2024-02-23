"مجهّز موتى مساعد".. إعلان لافت عن وظيفة شاغرة في السعودية

تستقطب إعلانات الوظائف الشاغرة العاطلين عن العمل في كل دول العالم، إذ يظل الباحثون عن فرصة عمل أكثر من الوظائف المتاحة دائمًا، لكن أحدث إعلان وظيفي في السعودية ربما يتجاهله الجميع.

فقد أعلنت إحدى البلديات السعودية، اليوم الجمعة، عن حاجتها لموظف أو موظفة للعمل في مهنة مخيفة لدى كثيرين، أو غير مرغوبة في أحسن الأحوال، وهي "مجهّز موتى مساعد".

ورغم ذلك النفور من هذا النوع من الوظائف، فإن بلدية محافظة البدائع في منطقة القصيم لديها العديد من الشروط لمن يود التقدّم لهذه الوظيفة، بما في ذلك توافر الخبرة.