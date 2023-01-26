"أبو بريص" يسافر متخفيًا من مصر إلى مانشستر
وجدت ممرضة بريطانية، "أبو بريص" (وزعة) في سلة فراولة، ابتاعتها من أحد المتاجر المحلية في مانشستر.
وقالت المرأة التي تدعى "نيكاتا موران" لشبكة "بي بي سي" إنها قررت تناول الفراولة بعد ساعتين من شرائها، فأخرجتها من الثلاجة، لترى رأسًا صغيرًا فوق إحدى الحبات.
وأشارت نيكاتا: "رأيت شيئًا ما يتحرك بزاوية عيني، وعندما نظرت مرة أخرى، رأيت هذه الوزعة الصغيرة بحجم 2 سنتمتر ونصف السنتمتر، فلم أصدق الأمر".
وتابعت: "وضعتها في وعاء، واتصلت بالجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات (RSCPA)، وهي جمعية مختصة برعاية الحيوانات في المملكة المتحدة.
وأضافت: "بدت الوزعة خائفة للغاية، إلا أنني تمكنت من نقلها لوعاء بلاستيكي باستعمال ملعقة، وحاولت ضبطها لأنها كانت تتحرك بسرعة".
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وقال البيطري الذي أشرف على حالة الوزعة إن هذا الكائن الحي الصغير سافر عن طريق الخطأ بعلبة فراولة مستوردة من مصر، ونجا بأعجوبة بعد قطع 4500 كم في حاوية مغلقة.
وأشار مسؤول في جمعية (RSCPA) إلى إن الوزعة فقدت خلال رحلتها جزءًا من ذيلها، إلا أنه من المتوقع أن ينمو مرة أخرى، وذلك بعد نقلها لمركز "آشلي" البيطري.
وأضافت أن "الوزعة المتخفية استقرت الآن بشكل جيد، وستكون جاهزة للعودة إلى موطنها بمجرد اجتياز فترة الحجر الصحي".