"أبو بريص" يسافر متخفيًا من مصر إلى مانشستر

وجدت ممرضة بريطانية، "أبو بريص" (وزعة) في سلة فراولة، ابتاعتها من أحد المتاجر المحلية في مانشستر.

وقالت المرأة التي تدعى "نيكاتا موران" لشبكة "بي بي سي" إنها قررت تناول الفراولة بعد ساعتين من شرائها، فأخرجتها من الثلاجة، لترى رأسًا صغيرًا فوق إحدى الحبات.

وأشارت نيكاتا: "رأيت شيئًا ما يتحرك بزاوية عيني، وعندما نظرت مرة أخرى، رأيت هذه الوزعة الصغيرة بحجم 2 سنتمتر ونصف السنتمتر، فلم أصدق الأمر".