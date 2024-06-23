صورة للنجمة تايلور سويفت مع الأمير ويليام وأطفاله تحصد آلاف التعليقات

شكر الأمير ويليام المغنية الأمريكية تايلور سويفت، على الأمسية الرائعة التي احتفل خلالها بعيد ميلاده في حفلها الذي أقامته في ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وأشارت صحيفة "الغارديان" أن أميرة ويلز (زوجة الأمير ويليام) بقيت في المنزل مع الأمير لويس.

ونشر قصر كنسينغتون صورة على "إنستغرام" لسويفت وهي تلتقط صورة سيلفي مع ويليام وطفليه الأمير جورج والأميرة شارلوت خلف الكواليس قبل الحفل.