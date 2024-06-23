صورة للنجمة تايلور سويفت مع الأمير ويليام وأطفاله تحصد آلاف التعليقات
شكر الأمير ويليام المغنية الأمريكية تايلور سويفت، على الأمسية الرائعة التي احتفل خلالها بعيد ميلاده في حفلها الذي أقامته في ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.
وأشارت صحيفة "الغارديان" أن أميرة ويلز (زوجة الأمير ويليام) بقيت في المنزل مع الأمير لويس.
ونشر قصر كنسينغتون صورة على "إنستغرام" لسويفت وهي تلتقط صورة سيلفي مع ويليام وطفليه الأمير جورج والأميرة شارلوت خلف الكواليس قبل الحفل.
وجاء في منشور القصر على "إنستغرام": "شكرًا لك (تايلور سويفت) على الأمسية الرائعة".
وبدورها هنأت سويفت الأمير ويليام وقالت في منشورها: "عيد ميلاد سعيد يا (ويليام) بدأت عروض لندن بداية رائعة".
واستقبلت لندن، الجمعة، جولة المغنية الشهيرة بتجديد خريطة مترو الأنفاق بتصميم براق ومشرق وسط توقعات بأن تدر الجولة أرباحًا ضخمة على العاصمة تصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني (379 مليون دولار)، وفقًا لرويترز.