إيما ويليس توثّق لحظات عائلية وسط معركة بروس ويليس مع الخرف

نشرت إيما هيمينغ، زوجة النجم بروس ويليس، مجموعة من الصور الدافئة على حسابها في "إنستغرام"، توثّق رحلة ممتعة مع ابنتيها، مابل راي (13 عامًا) وإيفلين بن (11 عامًا)، في مدينة سياتل الأميركية.

وعلّقت إيما على الصور بالقول: "لحظات من عطلة نهاية الأسبوع الخاصة التي أصابت كل الأوتار الصحيحة"، في إشارة إلى الأثر الإيجابي للرحلة رغم التحديات التي تواجهها العائلة.

وجاءت هذه اللفتة العائلية وسط استمرار بروس ويليس في معركته مع الخرف الجبهي الصدغي (FTD) والحبسة الكلامية، وهما حالتان أثرتا بشكل كبير على قدرته على التواصل، وأدت إلى تقاعده من التمثيل عام 2022.

وكانت عائلة ويليس قد أعلنت لاحقًا أن حالته الصحية تطورت بشكل أكثر حدة، ليتم تشخيصه بالخرف الجبهي الصدغي؛ وهو اضطراب نادر يؤثر على السلوك والحركة واللغة.

ورغم الواقع الصعب، تواصل إيما دورها كمقدمة رعاية لزوجها، وتحرص على منح بناتها أجواءً من الاستقرار والفرح، ومشاركة المتابعين تفاصيل صادقة ومؤثرة عن حياتهم اليومية، بعضها وصفته بأنه "يجعلها تبكي".

وتزامنًا مع هذه المشاركة، تستعد إيما لإصدار كتاب بعنوان: "الرحلة غير المتوقعة: إيجاد القوة والأمل وذاتك" في طريق الرعاية، والمقرر طرحه في 9 سبتمبر، حيث تسرد فيه تجربتها الشخصية كمقدمة رعاية وتقدم الدعم والتوعية للعائلات التي تمر بتجارب مشابهة.

يُذكر أن أسرة بروس ويليس، بما في ذلك زوجته السابقة ديمي مور وبناته الثلاث الكبار، رومر، وسكاوت، وتالولا، تحافظ على ترابط قوي في مواجهة مرضه، وتحرص على إبقائه محاطًا بالحب والدعم. وفي مناسبة يوم الأب هذا العام، نشرت رومر رسالة مؤثرة تعبّر فيها عن حبها العميق وامتنانها المستمر لوالدها، مؤكدة أن كل لحظة معه لا تزال ثمينة.

