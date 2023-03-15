بيع لوحة مرور مميزة بأكثر من مليون دولار في السعودية‎‎

دفع مشترٍ في السعودية، أكثر من مليون دولار، لاقتناء لوحة مرور مميزة لسيارته خلال مزاد فريد على لوحات مؤلفة من حرف ورقم واحد بدلاً من ثلاثة حروف وأرقام.



ونظمت منصة "أبشر" الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، المزاد على اللوحات المرورية، قبل أن تكشف أن لوحة تحمل الحرف "ط" والرقم "1" باللغة العربية، والحرف "T" والرقم "1" باللغة الإنكليزية بيعت بمبلغ 4.1 مليون ريال "أكثر من 1.1 مليون دولار).

كما بيعت لوحة أخرى في المزاد ذاته، بمبلغ 2.7 مليون ريال (أكثر من 700 ألف دولار)، وتحمل الحرف "ع" والرقم "4" باللغة العربية، والحرف "E" والرقم "4"باللغة الإنكليزية.



وفي فئة لوحات مرورية من حرفين ورقمين، بيعت لوحة بمبلغ 1.4 مليون ريال (نحو 400 ألف دولار)، وتحمل الحرفين "م م" والرقمين "22" باللغة العربية، والحرفين "ZZ" والرقمين "22" باللغة الإنكليزية.