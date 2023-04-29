"الألعاب السحابية" في بداياتها.. وإمكانات نمو القطاع كبيرة

لا يزال قطاع الألعاب السحابية في بداياته، إلا أن الأنظار اتجهت إلى هذا النوع من المنصات التي تشبه نموذج نتفليكس، لكنها تعنى بألعاب الفيديو، منذ أن قررت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية هذا الأسبوع وقف صفقة استحواذ "مايكروسوفت" على شركة ألعاب الفيديو الأمريكية "أكتيفيجن بليزرد".

وفيما يأتي لمحة عن هذا القطاع الذي يتوقع أن يشهد نموًا قويًا في الأعوام المقبلة:

ما هي "الألعاب السحابية"؟

توفر "ألعاب الفيديو السحابية" أو ما يسمى بالإنجليزية "كلاود غايمينغ" (cloud gaming) إمكانية ممارسة لعبة على أي شاشة (كمبيوتر شخصي أو هاتف ذكي أو تلفزيون متصل وسوى ذلك)، من خلال اشتراك عبر الإنترنت، من دون الحاجة إلى امتلاك النسخة المادية من اللعبة.

وتُعالج الألعاب على خوادم معلوماتية من بُعد ("سحابية")، وتُنقَل مباشرة إلى جهاز المستخدم، لكي يتمكن من اللعب بسلاسة.