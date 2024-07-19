الصيف يمثل وقتاً ممتعاً للأطفال، لكنه يحمل أيضاً مخاطر على صحتهم وسلامتهم. وفقاً لخبراء طب الطوارئ، فإن الأنشطة الصيفية قد تؤدي إلى إصابات خطيرة إذا لم تُتخذ الاحتياطات اللازمة.

تحدث موقع "تو داي" مع أطباء طب الطوارئ للأطفال حول الأنشطة التي يجب تجنبها لضمان سلامة الأطفال، ومن ضمنها:

الألعاب النارية

ينصح الأطباء بترك الألعاب النارية للمحترفين ومشاهدتها من مسافة آمنة. الدكتور برنت كازيني من مستشفى تكساس للأطفال يشير إلى أن الألعاب النارية تتسبب في إصابات خطيرة مثل حروق من الدرجة الثالثة وإصابات في الوجه أو العينين، وحتى فقدان الأصابع.

توصي لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية بتجنب استخدام الألعاب النارية المنزلية، وتؤكد على استخدام بدائل أكثر أماناً مثل العصي المتوهجة.

السباحة في حمامات السباحة المنزلية دون مراقبة

الغرق هو السبب الرئيس لوفاة الأطفال الصغار في الولايات المتحدة، وغالباً ما يحدث في حمامات السباحة المنزلية. الدكتورة ميغان مارتن من مستشفى جونز هوبكنز للأطفال تؤكد على ضرورة وجود مراقب مخصص للأطفال في حمام السباحة.

يجب أن يكون هناك سياج حول حمامات السباحة المنزلية وضرورة تعليم الأطفال السلامة في المياه.

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السباحة في المحيطات الهائجة

السباحة في المحيط تشكل خطراً كبيراً بسبب التيارات القوية. ينصح الدكتور كازيني بالتحقق من توقعات الطقس وتحذيرات ركوب الأمواج قبل الذهاب إلى الشاطئ. يجب تعليم الأطفال السباحة بموازاة الشاطئ للخروج من التيارات القوية وعدم السباحة ضدها.

التعرض لأشعة الشمس دون حماية

قد تسبب أشعة الشمس حروقاً خطيرة، خاصة عند الأطفال. الدكتور كازيني ينصح باستخدام واقي الشمس واسع الطيف مع عامل حماية 30 على الأقل، وتجديده كل ساعتين.

كما ينصح بارتداء القبعات والنظارات الشمسية والملابس الواقية.

ركوب الدراجة بدون خوذة

حوادث الدراجات ترتفع في الصيف، وتكون الإصابات الناتجة خطيرة. الدكتورة كايتلين فاريل من مستشفى بوسطن للأطفال تشدد على أهمية ارتداء الخوذات لكل راكب دراجة، بغض النظر عن عمره أو مدى خبرته في القيادة.

يحذر خبراء طب الطوارئ من قيادة مركبات الدفع الرباعي، القفز على الترامبولين دون إشراف، ولمس الحيوانات الأليفة غير المألوفة، والركوب في المقعد الأمامي للسيارة تحت سن 13 عاماً.