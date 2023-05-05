كيف ستكون إطلالة الملك تشارلز الثالث في حفل تتويجه

لباس الدولة

يأخذ هذا الثوب شكل "كاب" طويل مطرّز بالمخمل، سوف يرتديه الملك لدى وصوله إلى كنيسة وستمنستر وهو نفسه الذي سبق أن اعتمده الملك جورج السادس ويتميّز بكونه مصنوعا من المخمل الأحمر.

أما بطانة هذا الرداء والدانتيل الذي يزيّنه فكانا محفوظين لدى Ede and Ravenscroft أقدم خيّاطي لندن اللذين صنعا أزياء كل حفلات التتويج منذ الملك غييوم الثالث والملكة ماري الثانية عام 1689.

القميص الأبيض

من المنتظر أن يرتدي الملك تشارلز قميصا بسيطا من اللينين الأبيض خلال الاحتفالية ومسحه بالميرون والزيت المقدس.

رداء "كولومبيوم سيندونيس"