إسبانيا.. ثور هائج يباغت فتاة انشغلت بهاتفها النقال (فيديو)
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مهاجمة ثور هائج لفتاة انشغلت بهاتفها المحمول، في أحد أحياء العاصمة الإسبانية مدريد.
ويظهر مقطع الفيديو لقطات وصفت بـ"المروعة"، حيث كاد الثور الهائج أن يقتل الفتاة، بينما كانت منشغلة بهاتفها النقال، في الطريق العام.
وتُظهر اللقطات حدثًا مروعًا ومشهدًا فوضويًّا، فالجميع يركضون في كل الاتجاهات، محاولين الهروب من طريق الثور، لكن الفتاة التي كانت منهمكة في هاتفها هاجمها الثور بكل قوته وكاد أن ينهي حياتها.
وتمكن مجموعة من الأشخاص ممن كانوا متواجدين في المكان، من تشتيت انتباه الثور وإنقاذ حياة الفتاة، حيث جرى نقلها إلى المستشفى للمعالجة من الجروح والكسور التي أصيبت بها.