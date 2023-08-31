إسبانيا.. ثور هائج يباغت فتاة انشغلت بهاتفها النقال (فيديو)

وتُظهر اللقطات حدثًا مروعًا ومشهدًا فوضويًّا، فالجميع يركضون في كل الاتجاهات، محاولين الهروب من طريق الثور، لكن الفتاة التي كانت منهمكة في هاتفها هاجمها الثور بكل قوته وكاد أن ينهي حياتها.

وتمكن مجموعة من الأشخاص ممن كانوا متواجدين في المكان، من تشتيت انتباه الثور وإنقاذ حياة الفتاة، حيث جرى نقلها إلى المستشفى للمعالجة من الجروح والكسور التي أصيبت بها.