"لابوبو" المرعبة تعيش ليلة مفزعة بعد تعرضها لسطو مسلح

تفاجأت جوانا أفيندانو صاحبة متجر لبيع دمى "لابوبو" الصينية، في مدينة "لابونتي" بولاية نيويورك الأمريكية، بعصابة تقتحم متجرها وتسرق دمى بعشرات الآلاف من الدولارات.

وقاد الإحساس الفطري جوانا لتفقد هاتفها ومتابعة كاميرا المراقبة في المتجر لتتفاجأ بوجود العصابة، فسارعت بالاتصال بخدمات الطوارئ، وفق ما كشفت عنه شبكة "سي إن إن".

ووصفت جوانا المشهد قائلة: "رأيتهم يحطمون الباب، ثم يندفعون إلى الداخل ويتبادلون الحديث حول ما يريدون سرقته، وكأنهم يعرفون بدقة أماكن البضائع المطلوبة".

وأشارت إلى أن أفراد العصابة كانوا يرتدون سترات وأقنعة، واستهدفوا مجموعات من دمى "لابوبو" الأصلية التي على شكل سلاسل مفاتيح، بالإضافة إلى نسخ أكبر حجمًا من الدمى المحشوة، قُدّرت قيمتها الإجمالية بنحو 30 ألف دولار.