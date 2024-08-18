مصر.. قتل زوجته وعاش مع جثتها حتى تحللت

شهدت محافظة قنا في صعيد مصر جريمة بشعة، إذ أقدم مدمن على قتل زوجته، وتركها على سريرها 15 يوما رافقها فيها داخل المنزل إلى أن تحللت جثتها.

وفي التفاصيل، التي نقلتها وسائل إعلام محلية، تلقت مديرية أمن قنا بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من منزل بقرية "كوم البيجا" التابعة لمركز فرشوط، لتنتقل قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبعد الدخول إلى المنزل عن طريق كسر الباب، تبين وجود جثة متحللة نائمة على سريرها.

وكشفت تحريات المباحث أن القتيلة ربة منزل في الثلاثين من عمرها، ودائمة الشجار مع زوجها؛ بسبب إدمانه المواد المخدرة، مما يجعله دائم الاعتداء عليها بالضرب، وأنه قبل اكتشاف الجريمة بما يقرب من أسبوعين أوجعها ضربا، وتدخل الجيران لتخليصها من يديه.

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وبسماع الشهود، تبين أن الزوج كان يدخل ويخرج إلى منزله طيلة الأيام التي سبقت اكتشاف الجريمة، أي أنه كان يعيش في المنزل مع جثة زوجته طيلة هذه المدة، مما يؤكد أن الزوج هو القاتل، وكان يعيش برفقة جثتها حتى انبعاث الرائحة الكريهة، فقرر الهرب.

وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط، وتكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير حول أسباب الوفاة وطريقتها، وتقديمه إلى النيابة، كما أمرت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، وضبط الزوج الهارب وتقديمه إليها بأسرع وقت.