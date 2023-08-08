الأرجنتين.. انتشار "الدودة الشريطية" بسبب اللحوم المبردة في بوينس آيرس

قالت صحيفة "دي آي بي" الأرجنتينية، إن "بلدية ساليكيلو" في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، أكدت وجود حالات إيجابية لداء الدودة الشريطية نتيجة استهلاك اللحوم المبردة من ماركة "دون أندريس".

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المحلية في المنطقة طالبت الشركات بسحب منتجات اللحوم الباردة من البيع، كما أصدرت تنبيهات بشأن الحالة المرضية في مناطق مختلفة في غرب مقاطعة بوينس آيرس حيث تباع هذه المنتجات.

وطالبت السلطات المحلية من الذين يعانون من أعراض مرتبطة بالمرض مثل القيء والإسهال وآلام العضلات وتورم الجفون والحكة، الاتصال بأقرب مركز صحي.

بدورها، أكدت بلدية "Adolfo Alsina" أيضاً، أنها رصدت حالات مشابهة في الأيام الماضية وتحديدا في بلدة "ريفيرا" التي تم سحب منتجات "دون أندريس" من محلاتها التجارية.

وطلبت البلدية من الأشخاص الذين استهلكوا اللحوم الباردة من نفس العلامة التجارية في خلال الأيام الماضية أن يراجعوا أقرب مستشفى لتلقي العلاج الوقائي حتى وإن لم تظهر عليهم أعراض.

وعلى أثر ذلك، أصدرت الحكومة الأرجنتينية بيانًا طلبت فيه من السكان عدم تناول اللحوم المبردة ذات المنشأ المشكوك فيه.

وأشارت إلى أن داء الدودة الشريطية مرض طفيلي تسببه الطفيليات التي تصيب البشر والحيوانات الأخرى، وينتقل إلى الناس عن طريق تناول اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.

صحيفة "دي آي بي" الأرجنتينية