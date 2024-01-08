المسلسل المغربي "أحلام بنات" يتصدر المشاهدات على "شاهد"

تصدر المسلسل الدرامي المغربي "أحلام بنات"، المشاهدات على منصة "شاهد" حيث تُعرض حلقاته إلى جانب عرضه على قناة "5 mbc "، إذ ينافس العديد من الأعمال الدرامية العربية المعروضة في الفترة نفسها.

واستطاع المسلسل الاجتماعي المغربي الجديد، المنافسة مع الأعمال الدرامية اللبنانية والسورية والتركية المعروضة خلال الفترة ذاتها، بعدما كانت هذه الأخيرة تستحوذ على نسب المشاهدة عادة، بالنظر إلى شهرتها الكبيرة على مستوى العالم العربي.