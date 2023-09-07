مسابقة لنيل لقب "المواطن الأكثر كسلًا" في الجبل الأسود

يتنافس سبعة متسابقين يستلقون على حشايا لنيل لقب "المواطن الأكثر كسلًا" بعد تحطيم الرقم القياسي السابق في مسابقة ساخرة تقام سنويًّا في منتجع لقضاء العطلات بشمال الجبل الأسود.

والرقم القياسي السابق كان 117 ساعة، وسُجل في مسابقة العام الماضي أقيمت في منتجع بريزنا، لكن مع دخول مسابقة العام الجاري يومها العشرين، اليوم الخميس، قال من تبقى من المتسابقين إنهم مصممون على الاستمرار.

وقالت بطلة عام 2021، دوبرافكا أكسيتش (38 عامًا): "نشعر كلنا بأننا بحالة جيدة وممتازة، لا توجد مشاكل صحية، إنهم يدللوننا، كل ما علينا فعله هو الاستلقاء".

وذكر منظم المسابقة ومالك المنتجع، رادونيا بلاجويفيتش، أن المسابقة انطلقت في الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأدرياتيكي قبل 12 عامًا للسخرية من أسطورة شعبية تصف سكان الجبل الأسود بأنهم كسالى.

وأضاف أن السبعة المتبقين من أصل 21 متسابقًا في البداية مستلقون لمدة 463 ساعة حتى الآن.