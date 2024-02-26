الرسالة الأخيرة لفتاة مصابة بالسرطان تقلب الإنترنت (صور)

سادت موجة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول رسالة أخيرة لامرأة بريطانية، أعلنت فيها وفاتها بعد صراع مع السرطان.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع "تايمز ناو نيوز"، شاركت عائلة الشابة البريطانية دانييلا تي، التي كانت تعمل في مجال المواد البشرية، رسالتها الأخيرة عبر صفحتها في موقع "لينكد إن"، والتي تبادلها المستخدمون بشكل واسع على صفحاتهم.

وفي الرسالة قالت دانييلا: "إذا كنت تقرأ رسالتي فهذا يعني أنني رحلت عن هذا العالم بسبب معركتي مع السرطان، وعائلتي هي من شاركت المنشور بطلب مني".

وأضافت: "أريد فقط أن أنوه إلى أن ليست كل أنواع السرطان متعلقة بنمط الحياة، ففي بعض الأحيان قد تكون وراثية لسوء الحظ".

وتابعت: "على الرغم من أننا لا نستطيع السيطرة على ما يحدث لنا، إلا أنه يمكننا التحكم في ردة فعلنا. لقد اخترت أن لا أحزن على الحياة التي كنت أفقدها على الرغم من الدمار الكبير الذي تعرضت له، ولكن بدلا من ذلك اخترت أن أستمتع بكل لحظة بقيت لي".

وأكملت: "أحببت وظيفتي وخطيبي وعائلتي وأصدقائي وكلبي، والمنزل الذي أردت شراءه، والمستقبل الذي كنت سأصنعه لنفسي".

واختتمت رسالتها قائلة: "أشكر جميع من أثَّر إيجابيا في حياتي".