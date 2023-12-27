"تأتي على الأخضر واليابس".. ما مخاطر المضادات الحيوية؟

في عالم يتم فيه الترحيب بالمضادات الحيوية باعتبارها أعاجيب منقذة للحياة، أثار استخدامها العشوائي قلقا متزايدا بين خبراء الطب، بحسب تقرير نشره موقع "هيلث إيكونوميك تايمز".

ويشبه الدكتور مارتن بليزر، مدير مركز التكنولوجيا الحيوية المتقدمة والطب في جامعة روتجرز الأمريكية، تناول المضادات الحيوية بتدمير التوازن الدقيق للكائنات الحية الدقيقة داخل أجسامنا.

وفي حين أن هذه الأدوية تكافح العدوى بشكل فعال، فإن استخدامها على نطاق واسع وغير ضروري يشكل مخاطر كبيرة؛ ما يعزز ظهور البكتيريا المقاومة للأدوية ويعطل النظام البيئي المعقد للبكتيريا المفيدة في أمعائنا.

ويؤكد بليزر أن المضادات الحيوية لا تمتلك قدرة التمييز، فهي تقضي على البكتيريا الضارة والمفيدة، ونتيجة لذلك، تزدهر البكتيريا المقاومة للأدوية؛ ما يزيد من صعوبة علاج العدوى.