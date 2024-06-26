في لقاء مؤثر بعد عامين.. ماجدة الرومي تحتضن ابنتها وتبكي (فيديو)
تفاجأت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بابنتها نور، تدخل غرفة الاستقبال في منزل العائلة في بيروت، بعد غياب دام أكثر من سنتين حيث تعيش مع زوجها في كندا.
ونشر الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم عبر صفحته في إنستغرام، فيديو يظهر ماجدة وهي تنهض بسرعة كي تحتضن ابنتها نور، بعد أن دخلت بشكل مفاجىء بينما كان ريكادرو في زيارة للفنانة اللبنانية في منزلها، إذ شرعت الأم والابنة بذرف الدموع وتبادل العناق.
ويبدو أن نور، ابنة ماجدة الرومي، أرادت توثيق اللقاء مسبقًا، فخططت لتصويره على وقع أغنية والدتها الشهيرة "ما حدا بعبي مطرحك بقلبي"، بمساعدة بعض الأصدقاء الذين أخفوا عن ماجدة نبأ وصول ابنتها من كندا بعد غياب.
وبعد أن نشر ريكاردو كرم فيديو اللقاء بين ماجدة وابنتها نور، تداولته الصفحات الأخرى بشكل واسع، ونال نسبة مشاهدات مرتفعة، وعلق عليه المتابعون بكلمات مؤثرة، عبرت عن مكانة ماجدة العالية في الفن.
وتعد ماجدة الرومي "1956"، من أشهر المغنيات في العالم العربي، إذ اختصت بغناء القصائد، وتمكنت من الاحتفاظ بخصوصيتها المتفردة، في عصر يقول النقاد إن الأغنية العربية تعاني فيه من الهبوط على صعيد الصوت والكلمات والألحان.
واستفادت ماجدة من إرث أبيها حليم الرومي، الذين كان له دور كبير في بروز موهبة السيدة فيروز، وسجلت أسطوانتها الأولى العام 1980، فنالت أغنيات الألبوم جميعها شهرة عربية واسعة، ومنها "ماحدا بيعبي مطرحك بقلبي"، وعم يسألوني عليك الناس" و"كلشي عم يخلص".
وعن حياتها الشخصية، تزوجت ماجدة الرومي من أنطوان دفوني العام 1977 وانجبت منه ابنتين هما "هلا" و"نور"، ولكنها انفصلت عنه العام 2006.