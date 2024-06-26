في لقاء مؤثر بعد عامين.. ماجدة الرومي تحتضن ابنتها وتبكي (فيديو)

تفاجأت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بابنتها نور، تدخل غرفة الاستقبال في منزل العائلة في بيروت، بعد غياب دام أكثر من سنتين حيث تعيش مع زوجها في كندا.

ونشر الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم عبر صفحته في إنستغرام، فيديو يظهر ماجدة وهي تنهض بسرعة كي تحتضن ابنتها نور، بعد أن دخلت بشكل مفاجىء بينما كان ريكادرو في زيارة للفنانة اللبنانية في منزلها، إذ شرعت الأم والابنة بذرف الدموع وتبادل العناق.

ويبدو أن نور، ابنة ماجدة الرومي، أرادت توثيق اللقاء مسبقًا، فخططت لتصويره على وقع أغنية والدتها الشهيرة "ما حدا بعبي مطرحك بقلبي"، بمساعدة بعض الأصدقاء الذين أخفوا عن ماجدة نبأ وصول ابنتها من كندا بعد غياب.