معجبو بريتني سبيرز يتصلون بالشرطة للتحقق من سلامتها

ما سبب قلق المعجبين؟

وزادت حالة القلق بين معجبي بريتني، بعدما اخبرتهم المغنية بأنها غيرت اسمها في إنستغرام إلى "River Red" أي النهر الأحمر، وذلك قبل أن تحذف حسابها بالكامل من المنصة.

كما أثارت خوفهم برسالتها الأخيرة، التي قالت فيها: "سيتحسن الأمر لأن هذا ما أطمح إليه، تذكر أن تراقب ظهرك أو سيتم طعنك".

وأضافت: "تقديم كل شيء لشخص أحبه، يضع خنجرا في قلبي".

وقال المتابعون إن كلمات بريتني تلك جعلتهم يشكون في أنها قد تكون مهددة من قبل زوجها سام أصغري.

وفي وقت سابق عندما حذفت بريتني حسابها من إنستغرام، تحديدا في ديسمبر 2022، كتب زوجها أصغري: "مواقع التواصل الاجتماعي قاسية، وفي بعض الأحيان من الجيد الابتعاد وأخذ قسط من الراحة. بريتني لها صوت وهي امرأة حرة، وأنا احترم خصوصيتها وأحميها في جميع الأوقات".

يذكر أن بريتني سبيرز تزوجت من عارض الأزياء الأمريكي- الإيراني سام أصغري في يونيو 2022، بعد تحررها من وصاية والدها جيمي سبيرز التي استمرت لنحو 13 عاما.