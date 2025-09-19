سائح روماني يمضي إجازته وراء القضبان لتطابق اسمه مع "مطلوب"

أمضى رجل روماني كان في زيارة سياحية لإيطاليا نحو شهر في أحد سجونها، إذ أوقفته قوات الدرك في اليوم الأول من إجازته لاعتقادها خطأ أنه مجرم مطلوب، قبل أن تُخليَ سبيله، وفق ما أفاد، الجمعة، محاميه والصحافة الإيطالية.

وقال أوفيديو أ. لدى مغادرته سجن بوردينوني (شمال إيطاليا)، الخميس: "لقد انتهى الكابوس".

أما وكيل الدفاع عن الروماني الثلاثيني المحامي ستيفانو دي روزا فعلّق :"لقد تمكنَ أخيرا من تقبيل زوجته وبناته" اللواتي كُنّ ينتظرنه منذ توقيفه في 24 آب/أغسطس الفائت.

وكان السائح المتحدر من مدينة ياسي في رومانيا، جاء لقضاء بضعة أيام في إجازة مع عائلته في كاورلي، بالقرب من البندقية، لكنّ تطابق اسمه لسوء حظه مع اسم رجل روماني آخر مطلوب من الشرطة لصدور حكم في إيطاليا بسجنه عامين بتهمة السرقة، دفع السلطات إلى توقيفه.

وبمجرّد تسجيل اسم السائح في الفندق، تلقّت السلطات تنبيهًا، فما كان من قوات الدرك إلاّ أن أوقفت الرجل وهو يتناول طعام فطوره الأول.

وأوضح المحامي أنه اضطر إلى بذل جهد للحصول على الوثائق التي تثبت وجود التباس، إذ تعود أول محاكمة بتهمة السرقة إلى عام 2014، بينما تعود الإدانة النهائية إلى عام 2020.

وأضاف: "أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشرطة والدرك والمحكمة والسجن غير متصلة فيما بينها، واضطررتُ إلى أن أطلب من كلّ من هذه الجهات تزويدي بالوثائق".

وأفادت صحيفة "كورييري ديل فينيتو" بأن السائح سيبقى مع عائلته في إيطاليا لبضعة أيام لاستكمال إجازتهم قبل العودة إلى رومانيا.