مصر.. تطورات جديدة في حادثة مقتل الطالبة جنى

أمرت جهات التحقيق في مصر بالتحفظ على شقيق الطالبة جنى، التي لقيت مصرعها بعد سقوطها من الطابق العاشر، بعد أيام من خطفها من قبل والدها وشقيقيها.

ووجهت النيابة لشقيق الطالبة جنا تهماً بترويعها والتسبب بقتلها، في حين صرحت بدفن جثمان الطالبة، وتسليمه لأسرتها.

وكان محامي الطفلة جنى قد صرح بأن شقيقها قد يكون وراء إلقائها من شرفة المنزل، مشيرا إلى أن والد جنى ووالدتها منفصلان منذ 10 سنوات، ولهما من الأبناء ولدان، عدا جنى.

وأوضح المحامي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن شقيقي الطالبة كانا يعيشان مع والدهما، بينما كانت تعيش هي مع والدتها، لافتًا إلى وجود خلافات بشأن حضانة الطفلة جنى، إذ كانت الأم تتمسك بابنتها.

وأشار إلى أنه في صباح أول أيام عيد الأضحى، وفي أثناء ذهاب جنى لصلاة العيد، سجلت كاميرات المراقبة الموجودة في محيط منزل والدتها قيام الأب وولديه باختطاف جنى بطريقة همجية من أمام المنزل.

ولفت إلى أن "بواب العمارة حاول إنقاذ الفتاة من أيديهم إلا أنه لم يستطع؛ إذ وضعوا الفتاة في سيارة وفرّوا بها مسرعين"، بحسب قوله.