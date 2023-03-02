دراسة: محو الأمية الإعلامية ضروري لتلافي العقد النفسية التي تصنعها مواقع التواصل

أظهرت دراسة سيكولوجية أن مواقع التواصل الاجتماعي تمتلك قوة تأثير مؤكدة على نظرة الشباب والكبار لأجسامهم، وأن مفتاح الخيار والتحكم بأي من هذه النتائج هو التربية الإعلامية المبكّرة.

وتشير الدراسة التي نشرتها مجلة "سايك سنترال" إلى أن استخدام السوشيال ميديا بما تتيحه من مقارنة كثيفة بين الأجساد، يمكن أن يؤدي بمن يستخدمها، بغض النظر عن عمره، إما إلى زيادة الثقة بالنفس والصحة الجسدية وإما تدميرها.

وتقول الدراسة إن الفرق بين النتيجتين، تصنعه نظرة الشخص لجسمه من خلال تقبله لنفسه والرضا عن أجزاء بدنه بطريقة إيجابية وصحية