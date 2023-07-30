في ظل اشتداد الحرارة.. حرائق الغابات تجتاح شمال سوريا

نجا المزارع السوري عز الدين زهيرة (72 عاما) من الصراع والنزوح والزلزال المدمر الذي ضرب بلاده في فبراير/ شباط، لكن حرائق الغابات التي تجتاح محافظة اللاذقية مسقط رأسه هذا الأسبوع وحولت بساتينه إلى رماد كانت أسوأ شيء رآه في حياته.

وقال زهيرة، "ما مر علي جو مثل هالجو لفترة 15-20 يوما ودرجة الحرارة عالية جدا ولذلك من كتر ما الأرض والأشجار متعرضة للحرارة اشتعلت بسرعة".

وكان زهيرة، وهو موظف حكومي متقاعد، يعيش على الحصاد الذي يجنيه من نحو 700 شجرة زيتون ورمان وجوز، لكنها تدمرت جميعها بفعل اتساع رقعة النيران.

وتضرر مسكنه المتواضع المكون من طابق واحد في السابق جراء الصراع المستمر منذ سنوات ثم تضرر أكثر بسبب زلزال فبراير شباط الذي أودى بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص في سوريا وضرب اللاذقية بشدة.

وقال زهيرة في تصريحات لرويترز: "نحنا متأثرين من الإرهاب نتيجة التخريب اللي قام فيه الإرهاب... الزلزال أجا كمل التصدعات صارت بالبيوت... أجا الحريق كمل على كل شيء ما خلى عنا شيء".

وشأنها شأن دول أخرى مطلة على البحر المتوسط​​، تعرضت سوريا لحرائق غابات مدمرة هذا الشهر، تؤججها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة.

وقال وزير الزراعة محمد حسان قطنا، أمس السبت، إن رجال الإطفاء كافحوا لإخماد حرائق الغابات في حمص وحماة في منتصف الشهر الجاري، مضيفا أن الحرائق استعرت في اللاذقية لمدة خمسة أيام قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من السيطرة عليها.

وأضاف قطنا في تصريحات لرويترز خلال جولة بالمنطقة، أن سرعة الرياح كانت عاملا في الانتشار الكبير للحرائق.

وأشار إلى أن من بين التحديات الأخرى التي واجهت رجال الإطفاء كان ضعف تغطية شبكات الاتصالات في الشمال وشراء بدلات مقاومة للنيران أو قطع غيار لمعدات الإطفاء.

وشوهد رجال إطفاء، أمس السبت، وهم يضخون المياه من شاحنة إطفاء للسيطرة على حريق شب على منحدر تغطيه الأشجار في اللاذقية.

وليس لدى الوزارة حتى الآن أرقام نهائية لحجم وانتشار الأضرار، لكن قطنا قال إن غابات الصنوبر في المنطقة تضررت بشدة. وقال: "الصنوبر مثل الفحم لهذه الحرائق".

وقالت سهير زقوت، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، إن العواصف الترابية والتصحر وفقدان الأراضي عوامل تهدد سبل عيش المزارعين لسنوات.

وأضافت زقوت في تصريحات لرويترز: "السوريون معرضون بالفعل للخطر؛ بسبب آثار الصراع المستمر منذ أكثر من 12 عاما؛ مما يجعل من الصعب عليهم التعامل مع آثار تغير المناخ".