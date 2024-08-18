لم يمنع الظلام الدامس الذي عمّ أرجاء لبنان جراء انقطاع التيار الكهربائي عن كامل البلاد، أمس السبت، عددا من الأشخاص من إكمال سهرتهم الراقصة في أحد المطاعم.

وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لحفلة سهر راقصة شارك فيها العشرات، واستمرت رغم انقطاع الكهرباء.

وعلّق ناشطون على الفيديو قائلين إن "اللبناني يتأقلم مع كافة الظروف ويحب العيش".

وأشار آخرون إلى أن "المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني ورياح الحرب" التي تلوح في الأفق؛ جراء التصعيد بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل في الجنوب، لا تمنع المواطن من الترفيه عن نفسه، ولو في أحلك الظروف.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت، أمس السبت، انقطاع الكهرباء عن الأراضي اللبنانية جميعها، بما فيها المرافق الأساسية في البلاد، بينها المطار، والمرفأ، ومضخات مياه.

وأكدت المؤسسة خروج آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني عن الخدمة، بسبب نفاد الوقود، في حين أكد مدير مطار بيروت أن المطار يؤمّن الكهرباء عبر المولدات.

وأعلنت الجزائر، اليوم الأحد، تزويدها لبنان فورًا بكميات من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء وإعادة التيار في البلاد، وفق ما ذكرت الإذاعة الجزائرية.