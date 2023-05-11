العالم على موعد مع ظاهرة مخالفة للطبيعة

أفادت صحيفة "إندبندنت" بأن بقعة شمسية نادرة "مخالفة لقانون الفيزياء" تطلق توهجاً شمسياً قد يتسبب في حدوث شفق قطبي قوي في نصف الكرة الشمالي خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع أن تثير البقعة الشمسية AR3296، التي ينعكس مجالها المغناطيسي مقارنة بالبقع الشمسية القريبة الأخرى، عواصف مغناطيسية أرضية قوية على الأرض وقد تتسبب في عروض ضوئية مذهلة.

وقال العلماء إن جزءاً صغيراً فقط من البقع الشمسية، ما يصل إلى 3% منها، لها قطبية معكوسة، وهذا يعني أن لها مجالاً مغناطيسياً معاكساً للبقع الشمسية الأخرى الموجودة في نصف الشمس. ونسبة ضئيلة من البقع الشمسية تعرض هذه القطبية العكسية، ما يجعل هذه البقع الشمسية نادرة، بالإضافة إلى أنها أكثر عرضة للانفجار كما حدث بالفعل.