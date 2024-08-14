قالت الفنانة العراقية رحمة رياض إن الأمومة لن تعطل مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أن البعض تفاجأ أخيرا بنشاطها المكثف وغير التقليدي.

وأوضحت، في تصريحات تلفزيونية، أن الجمهور تفاجأ بالشكل الذي ظهرت فيه عبر كليب أغنية "آني أساسية"، إذ ظهرت في مشاهد قتالية وهي تدافع عن أحبائها بشجاعة، لافتة إلى أن كثيرين توقعوا أن تجلس في البيت، وتصبح "متستتة" بعد إنجاب ابنتها.

وعن ظهورها بإطلالة شقراء في الأغنية التي قدمتها بالتعاون مع لعبة (PUBGMOBILE)، قالت إنها لا تحب هذا اللون، لأن الجمهور يبحث عن شقراء "حقيقية" وليست "مقلدة"، على حد تعبيرها.

وأكدت أنها انتهت من عدة أغان "رائعة" ستصدر قريبا للغاية في ألبوم جديد، مشيرة إلى أن تأخر صدور الألبوم سببه الأزمات المتوالية في العالم العربي.

وبشأن تعمّدها إخفاء ملامح وجه ابنتها "عالية" حين نشرت لها صورة بصحبتها في الطائرة، أوضحت أنها تسعى لحفظ خصوصية ابنتها ما دامت طفلة صغيرة لا تملك قرارها.