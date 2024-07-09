نيللي كريم تكشف حقيقة طلبها المشاركة في "ولاد رزق 4"‎

كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم حقيقة طلبها المشاركة في الجزء الرابع من فيلم "ولاد رزق"، بعد تصريحها بذلك خلال العرض الخاص للجزء الثالث من الفيلم، مشيرة إلى أن هذا التصريح كان "من قبيل المزاح"، على حد قولها.

وأضافت نيللي كريم خلال لقاء تلفزيوني: "تصريحي عن المشاركة في الجزء الرابع من فيلم ولاد رزق كان هزار، حيث كنت أحضر وقتها العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3، وأنا والمخرج طارق العريان أصدقاء منذ سنوات طويلة، وأبارك لكل صناع هذا الفيلم على النجاح الساحق الذي يحققونه في مصر والسعودية".

وتطرقت نيللي كريم للحديث عن فيلمها الجديد "هابي بيرث داي"، لافتة إلى أنها انتهت من تصويره أخيرا، مشيرة إلى أنها تحمست للفيلم لعدة أسباب من ضمنها مخرجة الفيلم سارة جوهر، خاصة أنها التجربة الإخراجية الأولى لها.

وأوضحت أنها تحب العمل مع المخرجين في تجاربهم الأولى، لأنهم يهتمون للغاية بالممثل وبالتفاصيل، ويعتبرون العمل طفلهم الأول، لذلك يهتمون به، بحسب وصفها.

ولفتت كريم أنها "مزاجية" في اختيار الأعمال التي تقدمها، مضيفة: "عندما أمر بظروف حزينة في الحياة، حينها أختار عملا كوميدياً أقدمه، حتى يخرجني من المود الذي أعيشه، والعكس، فدائما أعتمد على حالتي النفسية في اختيار أعمالي".

وكان آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "فراولة"، الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وشاركها البطولة، شيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وحجاج عبدالعظيم، ودنيا سامي، وتوني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم الفنانة سمر مرسي. ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي.