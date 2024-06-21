أحمد سعد يثير الجدل مجددًا بتصريحات جريئة

أثار الفنان المصري أحمد سعد الجدل خلال الساعات الماضية بمجموعة من التصريحات التي أدلى بها خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي محمود سعد، من بينها تعليقه على ارتداء "حلق"، إذ أكد أنه ليس للنساء فقط.

وأعرب "سعد" عن ندمه لارتداء الحلق، موضحًا: "أنا ندمان إني لبست الحلق، الغرب كتير جدا بيلبسوا الحلقان تقاليدهم وكده، والحلق ملوش علاقة بالستات يعني مش بتاع ستات بس، وفي شباب كتير بيلبسوه، في موضة معينة خلاص الدنيا بقت مفتوحة دلوقتي مبقاش زي زمان، الدنيا كلها باصة على بعض".

وتطرق سعد في حديثه عن ارتدائه ملابس تشبه النساء في إحدى حفلاته، قائلا: "أنا روحت إيطاليا دورت على أكبر ستايلست يلبسني، بس هو غالبا قلعني مش لبسني، لأنه كان بكم عادي خلاني شبك، أنا قلت ألبس على أحسن موضة، ميلانو هي منارة الموضة فجابلي الجاكيت والحمد لله عشان عاداتنا وتقاليدنا هو كان معاه "جيبه" بس قلت لأ مش عايز أزودها، رميت "الجيبه" وضربت الشبك، وناس كتير لبست شبك".

وعن تعرضه للانتقادات بسبب الحلق والملابس أكد: "أنا بتضايق جدا من الناس اللي بتقولي نقد، لكن أول مرة يعجبني النقد، أنا كنت بتشتم 3 أيام في الأسبوع زي المضاد الحيوي، لكن أنا كنت مبسوط أن الناس شافتني منهم وجوا بيتهم، ممكن حد تاني يلبس كده ويسيبوه عادي، لكن الناس حابين إني أكون في بيوتهم، ودي حاجة أنا فخور بيها جدا وأنا بعمل كل ده للناس، كل الأغاني بختارها عشان تدخل البيوت".

وتعرض أحمد سعد خلال الساعات الأخيرة لانتقادات بسبب توثيق استحمامه بالماء والصابون في فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام.