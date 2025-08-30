الحرس الثوري: الخلية التابعة للموساد كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد مسؤولي مدنيين وعسكريين

منع تحليق جميع رحلات أكبر شركة طيران في الولايات المتحدة

إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 5:18 ص

قالت شركة "سكاي ويست إيرلاينز" الأمريكية، أكبر شركة طيران محلية في الولايات المتحدة، إن جميع رحلاتها مُنعت من التحليق لفترة وجيزة، الجمعة، بسبب "مشكلة فنية".

وذكرت "إدارة الطيران الاتحادية" الأمريكية أن "التنبيه الخاص بوقف تحليق الرحلات صدر في الساعة 0149 بتوقيت جرينتش، وألغي في 0210 بتوقيت جرينتش بموجب طلب من الشركة".

وقالت شركة الطيران في بيان لها: "واجهت سكاي ويست مشكلة فنية موجزة هذا المساء تم حلها منذ ذلك الحين".

 وأضافت: "تمت استعادة جميع الأنظمة ونعمل على معالجة أي تأخير مع استئناف عملياتنا العادية".

وتقوم "سكاي ويست"، التي تتخذ من يوتا مقراً، بتشغيل رحلات لشركات "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" و"أمريكان إيرلاينز" و"ألاسكا إيرلاينز".

